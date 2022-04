CRADLE OF FILTH Announce Dark Forces And Horses European / UK Tour For October 2022

British extreme metal ghouls ๐—–๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—น๐—ฒ ๐—ข๐—ณ ๐—™๐—ถ๐—น๐˜๐—ต are pleased to announce that they will be hitting the road this October on an extensive European wide tour. Each night, the vile six-piece will be bringing their eldritch extravaganza live to our stages, travelling to 22 cities across 12 different countries. Blackgaze pioneers Alcest will be accompanying them on the road as support.โฃ

Tour dates are as follows:

Octoberโฃ

1 - Paris, France - Elysรฉe Montmartreโฃ

3 - Luxembourg - Rockhalโฃ

4 - Antwerp, Belgium - Trixโฃ

5 - Eindhoven, Netherlands - Effenaarโฃ

7 - Zwolle, Netherlands - Hedonโฃ

8 - Bochum, Germany - Matrixโฃ

9 - Berlin, Germany - Columbia Theater โฃ

10 - Cologne, Germany - Essigfabrikโฃ

12 - Brno, Czech Republic - Fleda โฃ

13 - Vienna, Austria - Simm Cityโฃ

14 - Milan, Italy -ย Live Clubโฃ

15 - Zurich, Switzerland -ย Komplex 457โฃ

17 - Munich, Germany - Backstage Werkโฃ

19 - Toulouse, France - Le Bikiniโฃ

21 - Barcelona, Spain - Razzamataz 1โฃ

22 - Madrid, - Spain - BUT Clubโฃ

23 - Pamplona, Spain -ย Totemโฃ

25 - Rennes, France -ย L'etageโฃ

27 - Bristol, UK - Marble Factoryโฃ

28 - Nottingham, UK - Rock Cityโฃ

29 - London, UK - Indigoโฃ

Cradle Of Filth are pleased to announce that this forthcoming Hallowmas season will present some freshly fiendish celebrations. The vile six-piece will be performing on Saturday, October 29th at London venue Indigo at The O2, followed by an after-party set to run deep into the night.

The evening's proceedings will comprise a wicked set of eldritch fan-favourites and new songs alike, taken from their highly lauded new record, ๐—˜๐˜ ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—œ๐˜€ ๐—™๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ. The preparatory conjurations have begun and the blood oath is settled - make sure you don't miss out, because this event is set to be a night that we'll never forget!โฃ

โฃFrontman Dani Filth comments: "๐˜๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด, ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฏโ€™๐˜ต ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜บ ๐˜”๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜š๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐Ÿถ๐Ÿธ ๐˜๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜จ๐˜ฐ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ข ๐˜๐˜ข๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ!โฃ

๐˜๐˜๐˜— ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿถ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜บ, ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ a๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ. ๐˜”๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜ข๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜๐˜— ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ณ '๐˜ต๐˜ช๐˜ญ ๐Ÿผ๐˜ข๐˜ฎ!

๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ญ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ญ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ขu๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ."

General tickets and tickets including access to the Official After Party (until 6am) are available here. The Monstrous Sabbat VIP packages can be purchased here.

