DANKO JONES - "We're Headed To Mexico City For The First Time..."

Toronto rockers Danko Jones have announced a one-off show in Mexico City for February 17th at Foro Puebla. Ticket information is available here.

Danko Jones kick off their Gues Who's Back Scandinavian tour on February 28th in Stockholm, Sweden. It wraps up on March 24th in Tromsø, Norway. Tickets are available here.

Dates are as follows:

February

28 - Stockholm, Sweden - Kollektivet Livet

29 - Helsingborg, Sweden - Tivoli

March

1 - Lund, Sweden - Mejeriet

2 - Huskvarna, Sweden - Folkets Park

7 - Skellefteå, Sweden - Sara Kulturhus

8 - Sundsvall, Sweden - Club Deströyer

9 - Karlstad, Sweden - Nöjesfabriken

10 - Gävle, Sweden - Gasklockorna

13 - Uppsala, Sweden - Katalin

14 - Örebro, Sweden - Frimis

15 - Norrköping, Sweden - Arbis

16 - Karlstad, Sweden - Nöjesfabriken

19 - Porsgrunn, Norway - Rockeklubben

20 - Bergen, Norway - Hulen

21 - Ålesund, Norway - Terminalen

22 - Trondheim, Norway - Byscenen

23 - Hamar, Norway - Festiviteten

24 - Tromsø, Norway - Blårock Cafe

Danko Jones is:

Danko Jones - Vocals/Guitar

John Calabrese - Bass

Rich Knox - Drums