Hungarian old school misanthropic black metal band, Vrag, will release their third album, Harcom, on September 18 via Filosofem Records in digital and CD formats. Listen to the title track below, or at Bandcamp.

Tracklisting:

"Harcom"

"Belül halott"

"Az én keresztem"

"Ott vagy a szélben"

"Búcsúzom a némaságtól"

"Harcom":