IGORRR Announce Distortion Tour 2023 With AMENRA, DER WEG EINER FREIHEIT, HANGMAN'S CHAIR

French phenomenon, Igorrr, have just announced a European headline tour for March 2023. Support comes from Amen Ra, Der Weg Einer Freiheit and Hangman's Chair.

Tickets can be purchased here. Dates below.

March

9 - Tilburg, Netherlands - O13

10 - Brussels, Belgium - Forest National

11 - London, England - O2 Forum Kentish Town

12 - Cologne, Germany - Live Music Hall

14 - Berlin, Germany - Huxleys

15 - Wiesbaden, Germany - Schlachthof

16 - Besançon, France - La Rodia

17 - Lyon, France - Transbordeur

18 - Barcelona, Spain - Apolo 1

19 - Madrid, Spain - But

21 - Toulouse, France - Le Bikini

22 - Bordeaux, France - Le Rocher De Palmer

23 - Paris, France - Salle Pleyel

24 - Zurich, Switzerland - Volkshaus

25 - Bologna, Italy - Link

26 - Munich, Germany - Backstage Werk

28 - Vienna, Austria - Ottakringer Brewery

29 - Budapest, Hungary - Barba Negra

30 - Wroclaw, Poland - A2

31 - Gdansk, Poland - B90

April

1 - Vilnius, Lithuania - Loftas

3 - Tampere, Finland - Pakkahuone

5 - Oslo, Norway - Vulkan Arena

7 - Stockholm, Sweden - Fryhuset Arena

9 - Copenhagen, Denmark - Vega

10 - Hamburg, Germany - Markthalle

11 - Villerupt, France - L'Arche

12 - Amsterdam, Netherlands - Melkweg

13 - Groningen, Netherlands - Oosterpoort