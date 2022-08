IRON MAIDEN Drummer NICKO McBRAIN's Kit Tour, Part 3; Video

Iron Maiden drummer, Nicko McBrain, is taking us on a special tour of the drum kit he's using for the 2022 Legacy Of The Beast World Tour. Part 3 is now available, watch three segments below.

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Upcoming Iron Maiden live dates are listed below:

August

27 - Curitiba, Brazil - Pedreira Paulo Leminski

30 - Ribeirão Preto, Brazil - Arena Eurobike

September

2 - Rio de Janerio, Brazil - Rock In Rio

4 - São Paulo, Brazil - Estádio do Morumbi

7 - Mexico City, Mexico - Foro Sol

11 - El Paso, TX - Don Haskins Center

13 - Austin, TX - Moody Center

15 - Tulsa, OK - Bok Center

17 - Denver, CO, Usa - Ball Arena

19 - Salt Lake City, UT - Usana Amphitheatre

21 - Anaheim, CA - Honda Center

22 - Anaheim, CA - Honda Center

25 - Chula Vista, CA - North Island Credit Union Amphitheatre

27 - Concord, CA - Concord Pavilion

29 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

30 - Spokane, WA - Spokane Arena

October

3 - Sioux Falls, SD - Denny Sanford Premier Center

5 - Chicago, IL - United Center

7 - Columbus, OH - Nationwide Arena

9 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

11 - Toronto, ON - Scotiabank Centre

12 - Hamilton, ON - Firstontario Centre

15 - Ottawa, ON - Canadian Tire Centre

17 - Worcester, MA - DCU Center

19 - Belmont Park, NY - UBS Arena

21 - Newark, NJ - Prudential Center

23 - Washington, DC - Capital One Arena

25 - Greensboro, NC - Greensboro Coliseum

27 - Tampa, FL - Amalie Arena