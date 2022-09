PARADISE LOST To Embark On European Tour In October; HANGMAN'S CHAIR, OBSIDIAN KINGDOM To Support

Paradise Lost will launch their European Tour 2022 on October 5 in Utrecht, Netherlands. The band have announced Hangman's Chair as support for the trek, except in Spain - where they'll be joined by Obsidian Kingdom.

Dates are listed below. Get tickets here.

Dates:

October

5 - Utrecht, Netherlands - Tivoli Vredenburg

6 - Hamburg, Germany - Knust

7 - Berlin, Germany - Lido

8 - Leipzig, Germany - Hellraiser

9 - Katowice, Poland - P23

11 - Plzeň-město, Czechia - Šeříkovka

12 - Bratislava I, Slovakia - Majestic Music Club

13 - Dornbirn, Austria - Conrad Sohm

14 - Parma, Italy - Campus Music Industry

15 - Lausanne, Switzerland - Les Docks

17 - Bilbao, Spain - Santana 27

18 - Barcelona, Spain - Sala Apolo

19 - Murcia, Spain - Garage Beat Club

20 - Madrid, Spain - Sala Riviera

22 - Solothurn, Switzerland - Kulturfabrik Kofmehl

23 - Munich, Germany - Backstage Halle

24 - Strasbourg, France - La Laiterie Artefact

25 - Paris, France - Trabendo

26 - Sint-niklaas, Belgium - De Casino

28 - Aarhus, Denmark - Fonden Voxhall

29 - Copenhagen, Denmark - Amager Bio

30 - Malmö, Sweden - Kulturbolaget

November

1 - Oslo, Norway - Rockefeller Music Hall

2 - Stavanger, Norway - Folken

4 - Gothenburg, Sweden - Valand

5 - Stockholm, Sweden - Nalen

7 - Jyväskylä, Finland - Lutakko

8 - Tampere, Finland - Ravintola Klubi

9 - Helsinki, Finland - Tavastia Club

10 - Tallinn, Estonia - Helitehas

11 - Rīga, Latvia - Palladium Riga

12 - Vilnius, Lithuania - Kablys

13 - Lublin, Poland - Polish Radio Lublin