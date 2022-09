RAMMSTEIN Announce European Stadium Tour 2023; Video Trailer

Rammstein have announced the European Stadium Tour 2023, coming to you next summer. LIFAD member ticket pre-sale begins September 6 at 10 AM, local time. General ticket pre-sale starts September 8 at 10 AM, local time at rammstein.com/tickets. Watch a video trailer below.

Dates:



May

22 - Vilnius, Lithuania - Vingio Parkas

27 - Helsinki, Finland - Olympiastadion

28 - Helsinki, Finland - Olympiastadion

June

2 - Odense, Denmark - Dyrskueplads

7 - Munich, Germany - Olympiastadion

8 - Munich, Germany - Olympiastadion

14 - Trenčín, Slovakia - Trenčín Airport

17 - Bern, Switzerland - Stadion Wankdorf

18 - Bern, Switzerland - Stadion Wankdorf

23 - Madrid, Spain - Estadio Cívitas Metropolitano

26 - Lisbon, Portugal - Estádio Da Luz

July

1 - Padova, Italy - Stadio Euganeo

6 - Groningen, Netherlands - Stadspark

11 - Budapest, Hungary - Puskás Aréna

15 - Berlin, Germany - Olympiastadion

16 - Berlin, Germany - Olympiastadion

22 - Paris, France - Stade de France

26 - Vienna, Austria - Ernst-Happel-Stadion

30 - Chorzów, Poland - Stadion Śląski

August

4 - Brussels, Belgium - King Baudouin Stadium