RAMMSTEIN Kick Off 2024 European Stadium Tour In Prague; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming

Rammstein kicked off their 2024 Europe Stadium Tour on May 11th in Prague, Czech Republic at Airport Letňany. Fan-filmed video of the entire show can be viewed below.

Setlist:

"Ramm 4" (first time since 2019)

"Links 2-3-4"

"Keine Lust" (first time since 2019)

"Sehnsucht"

"Asche Zu Asche (first time since 2013)

"Mein Herz Brennt"

"Puppe"

"Wiener Blut" (first time since 2013)

"Zeit"

"Deutschland"

"Radio"

"Mein Teil"

"Du Hast"

"Sonne"

Encore:

"Engel"

"Ausländer"

"Du Riechst So Gut"

"Pussy"

Encore 2:

"Rammstein"

"Ich Will"

"Adieu"

Rammstein's 2024 European tour schedule is as follows::

May

16 - Dresden, Germany - Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

19 - Dresden, Germany - Rinne (Open Air Gelände an der Messe) **

24 - Belgrade, Serbia - Ušće Park

30 - Athens, Greece - TBA

June

5 - San Sebastián, Spain - Estadio Anoeta

8 - Marseille, France - Orange Vélodrome

11 - Barcelona, Spain - Estadi Olímpic

15 - Lyon, France - Groupama Stadium

18 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark

19 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark **

23 - Dublin, Ireland - RDS Arena

27 - Ostend, Belgium - Park Nieuwe Koers

28 - Ostend, Belgium - Park Nieuwe Koers **

July

5 - Copenhagen, Denmark - Valbyparken

6 - Copenhagen, Denmark - Valbyparken **

11 - Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park **

12 - Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park **

17 - Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion

18 - Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion

21 - Reggio Emilia, Italy - RCF Arena (Campovolo)

26 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena

27 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena

29 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena **

30 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena **

31 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins-Arena **