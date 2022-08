SAMAEL Announce New Dates For Postponed Passage 2022 European Tour With Special Guests DIABOLICAL

Switzerland’s legendary industrial metal force, Samuel, have announced dates for the postponed Passage 2022 European Tour, with special guest Diabolical. The new dates are listed below.

September

21 - Durer Kert - Budapest, Hungary

22 - Melodka - Brno, Czech Republic

23 - ORWO Haus - Berlin, Germany

24 - Willemeen - Arnhem, Netherlands

25 - Effenaar - Eindhoven, Netherlands

26 - Kulturfabrik - Esch-sur-Alzette, Luxembourg

27 - Backstage - München, Germany

28 - Eventhall Airport Obertraubling - Regensburg, Germany

29 - Revolver - San Dona' di Piave (VE), Italy

30 - Hall of Fame - Wetzikon-Zürich, Switzerland

October

1 - CCO Villeurbanne - Villeurbanne, France

2 - Petit Bain - Paris, France

3 - Warhouse - Nantes, France

4 - Muziekodroom - Hasselt, Belgium

5 - Turock - Essen, Germany

6 - Hellraiser - Leipzig, Germany

7 - Club From Hell - Erfurt, Germany

8 - Arena - Vienna, Austria

9 - Kwadrat - Krakow, Poland