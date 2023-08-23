SUICIDE SILENCE Announce North American Co-Headline Tour With CHELSEA GRIN
August 23, 2023, 7 minutes ago
Suicide Silence have announced a fall North American co-headline tour with Chelsea Grin. Rounding out the lineup will be I Am and PeelingFlesh.
VIP packages are on sale now, here. General tickets on sale this Friday, August 25 at 10 AM, local.
Tour dates:
October
13 - San Antonio, TX - Vibes Event Center
14 - Oklahoma City, OK - Diamond Ballroom
15 - Dallas, TX - Monster Mosh
17 - New Orleans, LA - Southport Hall
18 - Memphis, TN - Black Lodge
19 - Cincinnati, OH - Bogarts
20 - Lakewood, OH - The Roxy at Mahall’s
21 - Rochester, NY - Water Street Music Hall
22 - Albany, NY - Empire Live
24 - Quebec City, QC - Theatre Capitole
25 - Ottawa, ON - Bronson Centre
26 - London, ON - London Music Hall
27 - Fort Wayne, IN - Piere’s
28 - Grand Rapids, MI - Elevation
29 - St. Louis. MO - Pop’s
31 - Des Moines, IA - Wooly’s
November
2 - Winnipeg, MB - Park Theatre
3 - Saskatoon, SK - Louis’
4 - Calgary, AB - MacEwan Ballroom
5 - Edmonton, AB - Midway
7 - Vancouver, BC - Rickshaw Theatre
8 - Spokane, WA - Knitting Factory
9 - Seattle, WA - El Corazon