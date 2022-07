THY CATAFALQUE Release "Szarvas" Guitar Playthrough Video

Avant-garde entity, Thy Catafalque, have released a guitar play though video for "Szarvas", featured on their album, Vadak, released in 2021 via Season Of Mist. Watch below:

Tracklisting:

"Szarvas"

"Köszöntsd a hajnalt"

"Gömböc"

"Az energiamegmaradás törvénye"

"Móló"

"A kupolaváros titka"

"Kiscsikó (Irénke dala)"

"Piros-sárga"

"Vadak (Az átváltozás rítusai)"

"Zúzmara"

