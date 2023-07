DEVIN TOWNSEND PROJECT Epicloud Deluxe Edition Bonus Album Now Available Via Digital Platforms

Devin Townsend's online crew has checekd in with the following update:

"Team Dev has been working hard these past few months to achieve global digital coverage for all of Devin's albums, and although we still have a handful to sort out, we're now very pleased to announce that, by very popular demand, the DTP's Epicloud bonus album, Epiclouder, is now live on all the usual digital service providers. Enjoy..."

Townsend released his 15th album, Epicloud, under the Devin Townsend Project moniker in September 2012. Epiclouder is the 10 track bonus demo album featured with the Deluxe Edition.

Go to this location to chioose your digital platform.

Townsend's camp recently checked in with the following:

"We 'soft' released this on Friday already to allow for a bit of time to iron out possible issues and we're now happy to announce that Devin's latest project, π‘«π’“π’†π’‚π’Žπ‘·π’†π’‚π’„π’†, is up and running. No less than seven albums (although few of them reworked earlier releases) of ambient music to help you relax, sleep, study, meditate, and chill out, can now be found on the usual streaming and download sites in standard and high-res audio under the DreamPeace moniker. We have a dedicated website and YouTube channel (no ads!) and will soon have pages up on various social media. Go check it out!"

Townsend comments:

"π·π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘šπ‘ƒπ‘’π‘Žπ‘π‘’ π‘–π‘ π‘Ž π‘™π‘œπ‘›π‘”π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘›π‘” π‘π‘Ÿπ‘œπ‘—π‘’π‘π‘‘ π‘œπ‘“ π‘šπ‘–π‘›π‘’ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑 π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘›π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘™π‘¦ π‘˜π‘’π‘’π‘ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘‘π‘’π‘π‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘“π‘’π‘›π‘π‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ π‘Žπ‘ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘ π‘“π‘œπ‘Ÿ 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔, π‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›, π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘™π‘Žπ‘₯𝑖𝑛𝑔.Β

π‘‡β„Žπ‘–π‘ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘ π‘–π‘ π‘›π‘œπ‘‘ π‘šπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ 𝑏𝑒 π‘“π‘œπ‘π‘’π‘ π‘’π‘‘ π‘œπ‘› π‘œπ‘Ÿ π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘’π‘π‘‘π‘™π‘¦ π‘π‘Žπ‘–π‘‘ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘‘π‘œ. 𝐼𝑑 π‘–π‘ π‘šπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ 𝑏𝑒 π‘Ž π‘ π‘œπ‘›π‘–π‘ π‘π‘Žπ‘π‘˜π‘”π‘Ÿπ‘œπ‘’π‘›π‘‘ π‘‘π‘œ π‘¦π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘‘π‘Žπ‘¦.

𝐼𝑑 π‘–π‘ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘ 𝐼 π‘€π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘’ π‘Žπ‘™π‘œπ‘›π‘”π‘ π‘–π‘‘π‘’ π‘Žπ‘™π‘™ π‘‘β„Žπ‘’ 'π‘šπ‘Žπ‘–π‘›' π‘Ÿπ‘’π‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘’π‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝐼 𝑝𝑒𝑑 π‘œπ‘’π‘‘, π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Žπ‘ π‘ π‘’π‘β„Ž, π‘Žπ‘π‘‘π‘ π‘Žπ‘ π‘Ž π‘π‘Žπ‘™π‘š π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘šπ‘’ π‘œπ‘› π‘ π‘œ π‘šπ‘Žπ‘›π‘¦ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠. 𝐼 𝑙𝑖𝑠𝑑𝑒𝑛 π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘ π‘π‘œπ‘›π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘™π‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ π‘‘π‘œπ‘›π‘’ 𝑖𝑑 π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘¦π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘ .

π‘‡β„Žπ‘–π‘ π‘–π‘ π‘›'𝑑 'π‘šπ‘¦ 𝑛𝑒π‘₯𝑑 π‘Ÿπ‘’π‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘’' π‘œπ‘Ÿ π‘Žπ‘›π‘¦π‘‘β„Žπ‘–π‘›π‘” π‘™π‘–π‘˜π‘’ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘, 𝑖𝑑 π‘–π‘ π‘šπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ 𝑏𝑒 π‘ π‘œπ‘šπ‘’π‘‘β„Žπ‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝑒π‘₯π‘–π‘ π‘‘π‘ π‘Žπ‘™π‘œπ‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’ π‘€π‘Žπ‘¦.

π‘‡β„Žπ‘–π‘ π‘–π‘ π‘›'𝑑 π‘Žπ‘› 𝐴.𝐼. π‘”π‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘‘ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘—π‘’π‘π‘‘, 𝐼 π‘”π‘œ π‘‘β„Žπ‘Ÿπ‘œπ‘’π‘”β„Ž π‘‘β„Žπ‘’ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘Žπ‘™ π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘š π‘ π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘‘π‘œ π‘“π‘–π‘›π‘–π‘ β„Ž, π‘Žπ‘›π‘‘ π‘’π‘›π‘—π‘œπ‘¦ π‘šπ‘Žπ‘˜π‘–π‘›π‘” 𝑙𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 'π‘π‘Ÿπ‘œπ‘—π‘’π‘π‘‘π‘ ' π‘œπ‘’π‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’π‘š...π‘›π‘Žπ‘šπ‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’π‘š, π‘Ÿπ‘’π‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’π‘š π‘–π‘šπ‘šπ‘’π‘‘π‘–π‘Žπ‘‘π‘’π‘™π‘¦.

𝑀𝑦 π‘Žπ‘–π‘š π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘ π‘–π‘ π‘‘π‘œ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘–π‘‘π‘’ π‘Ž π‘ π‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘˜ π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘Žπ‘›π‘₯π‘–π‘œπ‘’π‘ π‘šπ‘–π‘›π‘‘π‘ . 𝐼 β„Žπ‘œπ‘π‘’ 𝑖𝑑'π‘ π‘œπ‘“ π‘ π‘œπ‘šπ‘’ 𝑒𝑠𝑒 π‘‘π‘œ π‘¦π‘œπ‘’ π‘Žπ‘ π‘–π‘‘ π‘–π‘ π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘šπ‘’."

Seven DreamPeace albums are currently available:

- Pond Skimmer

- Space Oyster

- Beautiful Day

- Dawn Shifter

- Sky Gods

- Tryptophan

- Snow Day

In addition, there arw two live Improvisation recordings:

- Star

- Praxis

Go to Townsend's Dreampeace YouTube channel here.

Check out the official DreamPeace website at dream-peace.com.